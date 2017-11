„Nicht Genügend“ für unser Bildungssystem

Trotz des Versuchs der größten Geheimhaltung rund um die Koalitionsverhandlungen ist dieser Tage ein Informationsfetzen aus dem Bereich Bildung durchgesickert, der in den sozialen Netzwerken heftig und kontrovers diskutiert wurde und letztendlich in einer Pressekonferenz am Dienstag bestätigt wurde. So planen die potenziellen türkis-blauen Koalitionspartner eine Rückkehr zu einheitlichen Ziffernoten von 1 bis 5, unterstützt durch zusätzliche verbale Feedbacks.