Manchester United gewinnt gegen Prödl und Co.

Manchester United hat am Dienstagabend im 14. Saisonspiel den zehnten Sieg in der englischen Premier League gefeiert. Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho setzte sich auswärts gegen Watford mit 4:2 durch. ÖFB-Teamverteidiger Sebastian Prödl wurde bei den Verlierern in der 58. Minute aus taktischen Gründen ausgewechselt.