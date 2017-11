Bundesliga LIVE: Sturm führt schon mit 4:1

Es ist fast so etwas wie ein Spitzenspiel. Dem Tabellenzweiten Sturm Graz steht am Dienstagabend (19 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in der Bundesliga eine unangenehme Heimpartie gegen die Admira bevor. Die Niederösterreicher haben in den vergangenen zehn Runden nur eine Niederlage kassiert - und als eines von drei Teams in dieser Saison auch Sturm bereits bezwungen (2:1).