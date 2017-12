16.000 Sternsinger als „Rapper“ auf Tour in OÖ

Schon seit Jahren ist Oberösterreich Spitze beim Helfen, keine andere Diözese im gesamten Bundesgebiet erreicht derart großartige Spendenresultate. Und so gab’s auch im Vorjahr erneut ein Plus von 2,2 Prozent, was vor allem den 16.000 Kids zu verdanken ist, die von Haus zu Haus marschieren und um Almosen für die Ärmsten auf der ganzen Welt bitten. Heuer gibt es mit "Wir kommen daher aus dem Morgenland" sogar einen coolen Rapsong.