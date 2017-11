Fußgängerin von Geisterauto an Wand geschleudert

40 Meter weit war der Wagen eines Pizzaboten in Baden herrenlos über die abschüssige Marchetstraße gerollt, ehe das "Geisterauto" die 54-jährige Fußgängerin erfasste und gegen eine Hauswand schleuderte. Die Frau wurde eingeklemmt und erlitt schwere Beinverletzungen. "Warum der Pkw losgerollt ist, wird noch untersucht", so ein Beamter der Stadtpolizei. Der Lenker jedenfalls behauptet, die Handbremse angezogen zu haben.

In einer Kurve bei Wolfpassing im Mostviertel geriet ein 27-Jähriger mit seinem Auto aufs Bankett. Der Wagen schoss über eine fünf Meter hohe Böschung hinaus, überschlug sich und landete in einem Feld. Der Alkolenker musste verletzt ins Spital.

Raureif auf der Fahrbahn wurde hingegen einer 19-jährigen Autofahrerin in Thaya im Waldviertel am frühen Morgen zum Verhängnis. Ihr Wagen kam auf der glatten Straße ins Schleudern und schlitterte in den Graben. Ein Polizist: "Eine nachkommende Lenkerin brachte die Verletzte ins Krankenhaus."

Christoph Weisgram & Philipp Schaffer, Kronen Zeitung