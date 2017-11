Verwirrung um im Ausland stationerte US-Soldaten

Es sind offenbar deutlich mehr US-Soldaten im Ausland stationiert, als bisher bekannt war. Das wird durch die jüngsten Zahlen, die das Pentagon veröffentlicht hat, deutlich. Dennoch sorgt das Verteidigungsministerium in Washington für Verwirrung über die offiziellen Regierungsangaben zur Truppenstärke in Afghanistan, im Irak und in Syrien. Die Gründe könnten auch daran liegen, dass unter Ex-Präsident Barack Obama mit Zahlen getrickst wurde.