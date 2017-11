Baumschlager Österreichs Motorsportler des Jahres!

Raimund Baumschlager ist zum zweiten Mal nach 1993 Österreichs Motorsportler des Jahres. Dem Rallye-Staatsmeister wurde vom Präsidium der Austrian Motorsport Federation (AMF) der Titel "für seine herausragenden Erfolge im Rallyesport und für sein Lebenswerk" zugesprochen, gab der Verband am Montag auf seiner Homepage bekannt. Die Ehrung erfolgt am 11. Jänner im Technischen Museum in Wien.