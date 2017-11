Millionen-Einbrecher gefasst

Dem organisierten Verbrechen konnten Ermittler des LKA Oberösterreich erfolgreich ein Schnippchen schlagen. Eine slowakische Bande, die jahrelang in großem Stil Warenlager in Oberösterreich, Salzburg und Kärnten ausgeräumt, die Beute in Lkw außer Landes gebracht und über slowakische Firmen verkauft hatte, wurde ausgehoben.