Arnautovic erhält Sonderlob von West-Ham-Coach!

Die "Hammers" brauchen Arnautovic in guter Verfassung. Mit nur zwei Liga-Siegen in 13 Runden liegt West Ham als 18. in der Abstiegszone. Die Stimmung im Upton Park ist für Arnautovic dennoch einzigartig. "Ich habe noch nie in einem Stadion gespielt, das lauter ist", meinte der Wiener. "Jedem Spieler würde es gefallen, vor diesen Zuschauern zu spielen."