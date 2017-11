Sturm vor Admira mit „großer Qualität“ gewarnt

In der Merkur Arena hat Sturm saisonübergreifend zehn Liga-Spiele hintereinander nicht verloren. Die letzte Heimpleite datiert vom 22. April (0:2 gegen Mattersburg). Am Samstag gegen den LASK mühten sich die Grazer allerdings zu einem 1:0, das Charalampos Lykogiannis erst in der Nachspielzeit sicherstellte. Drei Tage später wartet die Admira. "Es ist ein wichtiges Spiel. Wir spielen gegen ein gutes Team mit Spielern, die Qualität haben", sagte Lykogiannis. Foda führte vor seinem 350. Liga-Spiel als Sturm-Trainer die kurze Vorbereitungszeit ins Treffen. Der Deutsche muss seinen zuletzt gesperrten Kapitän Christian Schulz mit Rückenproblemen vorgeben. Flügelspieler Marvin Potzmann dürfte trotz Hüftprellung spielen können. Bei der Admira fehlen Markus Wostry (Achillessehne) und Sasa Kalajdzic (Knie).

Im Blickpunkt stehen ob ihrer offenen Zukunft aber auch Knasmüllner und Maximilian Sax. Letzterer kam zuletzt gegen Mattersburg (2:0) nur als Wechselspieler zum Einsatz. "Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun", betonte Admira-Trainer Ernst Baumeister. "Es kommt auf die Leistung an. Solange jemand gute Leistungen bringt, wird er spielen." Knasmüllner führt mit elf Saisontoren gleichauf mit Salzburgs Munas Dabbur die Schützenliste an. In den beiden jüngsten Runden traf der 25-Jährige dreimal. Auch einen Abgang beider Leistungsträger im Winter schloss Baumeister nicht aus: "Mit Sax planen wir zu 80 Prozent nicht mehr für das Frühjahr, bei Knasmüllner müssen wir abwarten. Wenn ein gutes Angebot kommt, werden wir es nicht verhindern können, dass sie gehen."

HIER im VIDEO sehen Sie alle Highlights der jüngsten Bundesliga-Partie der Admira!