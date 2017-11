Ivona Dadic: „Bin Sportlerin und kein Sexobjekt“

Elegant, grazil, glamourös - einfach wunderschön. Die Fotos von Ivona Dadic im aktuellen Lifestyle-Magazin "Oberösterreicherin". Die Welserin sorgt nach EM-Bronze 2016 sowie Platz sechs bei der WM in London diesen Sommer nicht nur in den Leichtathletik-Stadien dieser Welt für Furore, schön langsam wird auch die Modebranche auf die 23-Jährige aufmerksam. Was Dadic nicht ganz unrecht ist. "Ja, so ein Cover-Shooting erhöht schon den Marktwert. Mittlerweile gab’s schon einige Anfragen."