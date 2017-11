Hinrunde für Götze nach Bänderteilriss beendet

Mario Götze wird seit seinem Goldtor im WM-Finale 2014 nicht gerade vom Glück verfolgt. Kaum schaffte er die Rückkehr in die Nationalelf, muss er nun erneut mit einer Verletzung kämpfen. Der Stürmer erlitt beim 4:4 im Derby gegen Schalke 04 einen Bänderteilriss und fällt für den Rest des Jahrs sicher aus. Das teilte der BVB am Montag via Twitter mit. Für den deutschen WM-Siegtorschützen von 2014 könnte die erneute Verletzung einen Rückschlag im Kampf um einen Platz im WM-Kader bedeuten.