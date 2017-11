Stahl Pflegerin 18.000 Euro aus Ofen-Versteck?

Zwei Tage nach der Heimreise seiner rumänischen Pflegerin (38) bemerkte ein betagter Tiroler (84), dass Tausende Euro aus seinem Geldversteck fehlten. Bei einem Einbruch verschwand später auch noch der Rest der Ersparnisse. Gegen die Pflegerin kam es am Montag am Landesgericht - in Abwesenheit - zum Prozess.