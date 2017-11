Shiffrin: „Früher habe ich vor Nervosität gekotzt“

...die große Rivalität im Slalom mit Petra Vlhova.

Petra ist wie Roger Federer. Sie ist so eine nette Person, man kann sie gar nicht hassen! Auch wenn ich das am Anfang wollte. Ich respektiere ihre harte Arbeit, sie treibt mich an.

...ihre kommenden Speed-Rennen in Lake Louise.

Ob ich beide Abfahrten und den Super-G bestreite, das weiß ich noch nicht. Aber ich freue mich, die Speed-Bewerbe sind mein neues Lieblingsspielzeug. Ich probiere es sicher!

...ihren Traum, bei Olympia 2018 fünf Goldmedaillen zu gewinnen.

Das hab ich 2014 gesagt - da muss ich verrückt gewesen sein (lacht). Aber es ist definitiv ein Ziel von mir, eines Tages Weltcup-Siege in allen Disziplinen gefeiert zu haben.

Alexander Hofstätter, Kronen Zeitung