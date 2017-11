Italiener hält Frau (29) zehn Jahre als Sexsklavin

Ein unfassbares Martyrium hat eine Rumänin in Italien erleiden müssen: Die 29-Jährige wurde zehn Jahre lang als Sexsklavin gehalten, nachdem sie als 19-Jährige als Pflegerin der kranken Ehefrau in den Haushalt ihres späteren Peinigers gekommen war. Nach dem Tod seiner Gattin, sperrte der heute 52 Jahre alte Mann die Rumänin kurzerhand in eine Baracke - um sie täglich zu vergewaltigen und zu misshandeln. In Gefangenschaft brachte die Frau dann ohne jegliche ärztliche Hilfe sogar zwei Kinder zur Welt. Dank einer routinemäßigen Verkehrskontrolle konnte das Horror-Leben der Frau und ihrer Kinder nun beendet werden.