Shitstorm gegen De Rossi nach „g‘sunder Watschn“

Eine regelrechte Massenreaktion in den sozialen Netzwerken hat die Attacke von AS Romas Weltmeister Daniele de Rossi gegen den Genoa-Stürmer Gianluca Lapadula ausgelöst. Der Kapitän von Roma wollte mit einer Ohrfeige in der 69. Minute seinen jungen Gegenspieler belehren, doch er rechnete nicht mit Schiedsrichter Giacomelli und dem Videobeweis. "Es tut mir leid, ich entschuldige mich bei unseren Fans, beim Trainer und bei der Mannschaft", sagte der 34-Jährige nachdem er mit einer Roten Karte vom Platz geschickt wurde und Genoa einen Elfmeter zugesprochen bekam. Den verwertete der gefoulte Lapadula zum 1:1-Endstand.