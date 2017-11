Phänomen Gaffer: Warum man trotzdem hinschaut

Nur wenig konnte den - leider schon verstorbenen - klugen "Krone"-Sportchef Christoph Wikus aus der Ruhe bringen. Als er erfuhr, dass vor den Lauberhorn-Rennen auf YouTube besonders häufig der Todessturz von Reinstadler gesucht worden war, war es aber so weit. Dieser Voyeurismus ekelte ihn an, und er schrieb zu dem Thema auch eine Kolumne. "Will man das wirklich sehen?", fragte er.

"Schlachtenbummler", also Menschen, die an die Kriegsfront reisen, gab es schon im 18. Jahrhundert. Alice Cooper - der am Montagabend in der Wiener Stadthalle gastiert - lebt seit den 1960ern von der Provokation mit Horrorelementen auf der Bühne. Die Dimension ist nur eine andere.

"Bystander-Effekt": Zusehen statt helfen

Die Psychologie nennt es "Bystander-Effekt", wenn Schaulustige zusehen, statt zu helfen. 300 Gaffer filmten den Straßenbahnunfall in Simmering diesen Sommer, bei dem eine Hochschwangere starb. Auch weil diese Gaffer den Rettungseinsatz blockierten. "Je mehr Menschen, desto höher die Anonymität, desto geringer die Verantwortung", meinte die Psychologin Brigitte Lueger-Schuster im ORF. Schaulustigen fehle es an Empathie.

Sichtschutzwände gegen "depperte Gaffer"

Die Polizei will nun die Strafen fürs Gaffen erhöhen, Rettungskräfte behelfen sich indes mit aufblasbaren Sichtschutzwänden. Diese sind bis zu 20 Meter lang und 2,10 Meter hoch.