Maggie Gyllenhaal: Gewerkschaft für Huren

Maggie Gyllenhaal findet, dass Prostitution legalisiert werden sollte. Die Schauspielerin verkörpert in der HBO-Serie "The Deuce" die Prostituierte Eileen "Candy" Merrell, die sich der Pornoindustrie zuwendet. Ihr Engagement in der Show hat die 40-Jährige dazu gebracht, sich viele Gedanken über das Schicksal der Sexarbeiterinnen zu machen.