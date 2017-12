Advent am Wörthersee in Kärnten

Beginnen wir unsere Reise in der feierlichen "Weihnachtshauptstadt" Klagenfurt am Wörthersee: Die gesamte Innenstadt verbreitet Adventstimmung. Es gibt weihnachtliche Geschichten von Österreichs bekanntestem Märchenerzähler Folke Tegetthoff am modernen Christkindlmarkt auf dem Neuen Platz oder traditionelle Strohsterne und mundgeblasene Christbaumkugeln bei der "alten Weihnacht" in der Renaissance-Innenstadt. Mit herrlichen Chor-Gesängen wird der Geist der Weihnacht in einem der ältesten Gebäude - dem Landhaus - zum Leben erweckt. Und im neuen "Adventzirkus" in der Ostbucht des Sees lassen Akrobaten, Seiltänzer und Weihnachtselfen Kinderträume wahr werden.