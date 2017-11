Marcel Hirscher: „Neureuther wird mir sehr fehlen“

In seinem Blog auf redbull.com schreibt Hirscher: "Zu allererst gilt es, meinem Freund Felix Neureuther alles Gute und eine schnelle Genesung zu wünschen. Nach seinem furiosen Einstand in Levi, die Saison mit einem Kreuzbandriss noch vor dem zweiten Rennen beenden zu müssen, ist extrem bitter und schade. Megaschade für ihn, den Sport und auch für mich. Ich hoffe, dass er diesen Rückschlag schnell und gut wegsteckt. Er wird uns allen, insbesondere mir in dieser Saison sehr fehlen!"