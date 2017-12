Von der Reise ins pannonische Paradies

Beim grünen Eingangstürl endet die Sie-Zone so werden wir von Hans Bauer und seinem Labrador Frankie, der richtig lächeln kann (samt Zähnezeigen), in Pöttelsdorf herzlich begrüßt. Ab sofort sind wir mit beiden per Du. Ein Glas Rosé-Frizzante, und schon tauchen wir ein in eine Genuss-Welt der ganz besonderen Art. Wulka-Prosciutto - mit Meersalz und traditionellen Gewürzen gebeizt - über Buchenholz geräuchert. Hauchdünn aufgeschnitten, liegt er mit Bauchspeck vom Heide Wuggerl (einer speziellen Schweinerasse - nicht die Nachbarin) auf dem Teller. Umrahmt von würzigem Bergkäse, der in aller Ruhe neun Monate reifen durfte.