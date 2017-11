„Miss Austria“ freut sich mit der „Miss Universe“

"Miss Austria" Celine Schrenk schaffte es zwar sensationell ins Finale, die diesjährige "Miss Universe" kommt aber aus Südafrika: Die 22-jährige Demi-Leigh Nel-Peters wurde am Sonntag in Las Vegas zur schönsten Frau des Universums gekürt. Ihre Vorgängerin, die Französin Iris Mittenaere, setzte Nel-Peters bei der Gala in der US-Casinometropole die Miss-Krone auf. Die 19-jährige Niederösterreicherin Schrenk freute sich auf Instagram mit der Siegerin.