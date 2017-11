Rapid: „Wir wurden für jede Kleinigkeit bestraft“

Djuricin sprach seinen Mannen für die Leistung dennoch ein Kompliment aus ("Ich bin stolz auf mein Team"), vom System der Salzburger mit Fünferkette zeigte er sich nicht überrascht: "Als wir die Aufstellung mit drei Innenverteidigern sahen, wussten wir, was uns erwartet." Dass Salzburg-Coach Marco Rose Top-Torjäger Dabbur gar nicht und Sturm-Partner Gulbrandsen erst im Finish brachte, kommentierte Djuricin so: "Wenn man zwei Stürmer, die in jedem anderen Klub die Top-Stars wären, auf der Bank lassen kann, sagt das alles über die Qualität Salzburgs aus. "

So muss Rapid weiter auf den ersten Heimsieg gegen Salzburg seit 26. April 2014 warten, setzte es nach zwölf Pflicht- bzw. zehn Ligaspielen ohne Niederlage wieder eine Pleite.

Christian Reichel, Kronen Zeitung