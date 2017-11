Drama: Streit um die Gerechtigkeit für Familie

"Sie kommen bei mir nicht vorbei, egal, mit was ihr daherkommt", so soll der Richter in Oberpullendorf den Rechtsstreit der Familie Reiner gegen ihren Nachbarn abgedreht haben, erinnert sich Ehemann Bernhard. Schon seit dem Jahr 2014 wird mit einem Landwirt um die Ableitung des Oberflächenwassers aus dem Weingarten gestritten. Setzungsrisse im Fundament, Feuchtigkeit und Schimmel im ganzen Haus sollen die Folgen einer "miserablen Kanalinfrastruktur" sein, so die Betroffenen. Unzählige Gespräche mit der Gemeinde und sogar Beweisfotos vor Gericht haben nichts an der Sachlage geändert. "Die einzige Reaktion der Behörden war die zweimalige Erhöhung der Kanalgebühren. Das ist eine bodenlose Frechheit", so Bernhard Reiner. Mehrere Gutachten bescheinigen dem Ehepaar, dass hier eine Fahrlässigkeit gegeben sein soll. Doch andere Experten sprechen von schlechter Bauausführung.

Für die Familie bleibt indes nur noch die Hilfe von oben, denn Gerechtigkeit dürfte es wohl keine mehr geben, heißt es.

Josef Poyer, Kronen Zeitung