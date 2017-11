Frau auf Autobahn überrollt: Tot!

Drama in Niederösterreich: Auf der Nordostautobahn (A6) ist am Sonntagabend eine Frau von einem Auto überrollt worden. Nach Angaben der Polizei hatte sie sich auf der Fahrbahn Richtung Wien befunden, als es zu dem Unglück kam. Die Frau starb noch an der Unfallstelle im Gemeindegebiet Prellenkirchen im Bezirk Bruck an der Leitha.