Sky-Experte: „So ist Peter Stöger nicht geholfen“

"Wenn der Verein erklärt, so weiter zu machen wie bisher, fehlt mir das Verständnis. Man muss ja auch den Fans zeigen, alles zu probieren, um da unten rauszukommen", erklärte Haman gewohnt spitzzüngig: "So aber ist dem Klub nicht geholfen, und so ist auch Peter Stöger nicht geholfen. Wenn man ernsthaft glaubt, dass die Mannschaft in der jetzigen Form noch da unten rauskommt, muss man in der Klubführung einmal die Scheuklappen ablegen."

Gruselige Bilanz

Tatsächlich mutet Kölns derzeitige Bilanz geradezu gruselig an. Elf von 13 Bundesligaspielen wurden verloren, die Mannschaft steht mit zwei Punkten am Tabellenende. Dennoch hatten die Klubbosse zuletzt stets beteuert, an Stöger als Cheftrainer festhalten zu wollen - offenbar sehr zum Unverständnis von Sky-Experte Didi Hamann. Stöger selbst schloss nach der Niederlage gegen Hertha jedenfalls erneut aus, dass er selbst das Handtuch werfen werde. "Da könnt ihr mich jede Woche fragen. Da könnt ihr auch denken, dass ich nicht ganz dicht bin", erklärte er gegenüber Journalisten.