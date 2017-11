Franziskus besucht als erster Papst Myanmar

Katholiken sind nur kleine Minderheit

Aus Furcht vor Verfolgung sind seit dem Sommer mehr als 600.000 Muslime aus Myanmar nach Bangladesch geflohen. Sowohl in Myanmar wie auch in Bangladesch, dem nächsten Ziel des Papstes, machen Katholiken nur eine kleine Minderheit aus. In Myanmar bilden sie etwa ein Prozent der Bevölkerung, in Bangladesch beträgt ihr Anteil nach Kirchenangaben 0,24 Prozent. Auch die Christen werden Opfer eines zunehmenden Extremismus in beiden Ländern.