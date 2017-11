Holzhauser: „Kritiker können mich am A... lecken!“

Er lief und lief und lief, als wollte er die Erde umkreisen. Er breitete die Arme aus, als wollte er die ganze Welt umarmen. Und fand dann seinen Trainer Thorsten Fink, dem er in die Arme fiel. Raphael Holzhauser, der "Lieblingsschüler" von Fink, hatte in der zweiten Minute der Nachspielzeit mit seinem Treffer zum 2:1 für den ersten Sieg der Austria seit dem 1. Oktober gesorgt, der Jubel hielt auch nach Schlusspfiff lange an, zuerst mit den mitgereisten Fans, die den Spielern Schals schenkten, dann in der Kabine, wo Jubelselfies gemacht wurden.

"Am A... lecken!"

Riesenerleichterung bei Violett nach dem Ende der Sieglosserie in der Liga (in den letzten fünf Spielen hatte es ein Unentschieden und vier Niederlagen gegeben), der Siegestorschütze nahm sich kein Blatt vor den Mund: "Was wir in letzter Zeit an Verletzungen und Krankheiten einstecken mussten, war schon brutal. Aber wir haben trotzdem unsere Leistung gebracht, in der Europa League ein Endspiel, die Kritiker können mich alle am A... lecken."

Fink war diplomatischer, beschäftigte sich nur mit seiner Mannschaft: "Nach dem Europacupspiel in Mailand war das eine große Energieleistung, die Spieler haben auch nach dem Ausschluss von Kadiri gezeigt, dass sie gewinnen wollen. Das macht stolz, jetzt müssen wir diesen Sieg, der letztendlich ein hart erarbeiteter, dreckiger war, Mittwoch in St. Pölten bestätigen." Wo Kadiri und Holzhauser (sah fünfte gelbe Karte) gesperrt fehlen.

Peter Klöbl, Kronen Zeitung