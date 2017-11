Lenker landet mit Auto in Fußgängerunterführung

Mit Vollrausch und ohne Führerschein war am Sonntagnachmittag in Tirol ein 29-Jähriger unterwegs, der mit seinem Pkw in einer Fußgängerunterführung landete. Der Lenker und sein 35-jähriger Beifahrer kamen mit leichten Verletzungen glimpflich davon. Ein Alkotest beim Fahrer ergab mehr als 2,6 Promille!