Energiepreise im Oktober erhöht, Strom billiger

Heizölpreise immer noch niedrig

In einem mehrjährigen Vergleich seien die Heizölpreise noch immer relativ niedrig. Gegenüber den Höchstwerten in den Jahren 2008 und 2012 sei der aktuelle Heizölpreis um 30 Prozent niedriger. Dies illustriere "aber auch das Preisrisiko für jeden sechsten Haushalt, der in Österreich noch mit Heizöl heizt", betont Traupmann. Zudem wiesen Öl-Brennwertsysteme die schlechtesten CO2-Werte aller Heizsysteme auf, so die Ergebnisse des Heizkostenvergleichs der Österreichischen Energieagentur.

Eine 3000 Liter-Tankfüllung kostete im Oktober knapp 2100 Euro, um rund 90 Euro mehr als im Vorjahresmonat. Im Oktober 2014 mussten Haushalte allerdings 2600 Euro und im Oktober 2013 mehr als 2800 Euro bezahlen, betont die Energieagentur.