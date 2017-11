Frankreich holt historischen Davis-Cup-Titel

Der Davis-Cup-Sieg ist für Pouille die Krönung einer starken Saison. Pouille beendet die Saison als 18. in den Top 20 und gewann 2017 als einziger Spieler auf der Tour Titel auf allen drei Belägen (Stuttgart/Rasen, Budapest/Sand, Wien/Hartplatz). "Wir wollten die Trophäe unbedingt gewinnen und haben es nach 16 Jahren endlich wieder einmal geschafft. Ich bin sehr glücklich", verlautete der 23-Jährige.

Für Noah, der auch schon den Damen-Fed-Cup gewinnen konnte, war es bereits der dritte Davis-Cup-Sieg (nach 1991 und 1996) als Coach, er hat damit in Finali weiter eine weiße Weste und zog in der ewigen Bestenliste mit dem Schweden Hans Olsson gleich. Nur der Australier Neale Fraser und der Kroate Nikola Pilic waren mit vier Triumphen bisher noch erfolgreicher.

Goffin überragend - aber vergeblich

Für die Belgier waren zwei Punkte des überragenden Goffin zu wenig. "Ich habe am Sonntag mein bestes Tennis gespielt", konnte sich der Weltranglistensiebente nichts vorwerfen. Trotzdem musste er wie 2015 im Endspiel als Verlierer die Segel streichen. Für Belgien war es das dritte Finale beim wichtigsten Tennis-Mannschaftsbewerb, auch das erste 1904 hatten sie verloren.

Den letzten Titel gewannen die Franzosen in Melbourne, damals mit einem 3:2 gegen Australien. Mit dabei waren Nicolas Escudé, Sebastien Grosjean, Cedric Pioline und Fabrice Santoro.

Seit dem Erfolg 2001 in Australien hatten sie zudem auch in zwei weiteren Endspielen gegen Russland (2:3 in Paris 2002) und Serbien (2:3 in Belgrad 2010) verloren. Nun traten sie in die Fußstapfen von Argentinien, das sich 2016 gegen Kroatien ebenfalls 3:2 durchgesetzt hatte. In der ewigen Siegerliste zogen die Franzosen mit Großbritannien gleich und haben nur noch die USA (32) und Australien (28) vor sich.

Frankreich - Belgien 3:2

Freitag

Lucas Pouille - David Goffin 5:7, 3:6, 1:6

Jo-Wilfried Tsonga - Steve Darcis 6:3, 6:2, 6:1

Samstag

Richard Gasquet/Pierre-Huges Herbert - Ruben Bemelmans/Joris de Loore 6:1, 3:6, 7:6(2), 6:4

Sonntag

Jo-Wilfried Tsonga - David Goffin 6:7(5), 3:6, 2:6

Lucas Pouille - Steve Darcis 6:3, 6:1 , 6:0