Frau (40) stirbt drei Tage nach Krebs-Diagnose

Die Familie verabschiedete sich und am frühen Freitagabend verstarb Gemma Thomas im Kreis ihrer Liebsten. "Unser kleiner Junge hatte noch ein paar kurze Momente mit ihr, aber sie war nicht mehr in der Lage zu sprechen", sagte Simon am Samstag dem britischen "Mirror" unter Tränen. "Heute spüre ich den schlimmsten Schmerz, den ich je gefühlt habe."