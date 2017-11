Falscher Christbaumhändler erpresste Bewerberin

Am 18. November war in einer Kärntner Tageszeitung ein verhängnisvolles Inserat erschienen: Darin wurden Mitarbeiter für den Verkauf von Christbäumen gesucht. Als Kontakt wurde die E-Mail-Adresse jobcenter.austria@outlook.com angegeben, wie in der Aussendung festgehalten wurde. Interessenten sollten dem Bewerbungsschreiben auch Fotos und eine Kopie des Reisepasses anschließen.