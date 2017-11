Nico Gleirscher 3. und erstmals auf Weltcup-Podest

Nico Gleirscher war dementsprechend happy nach seinem ersten Podestrang. "Das Ganze ist nur schwer in Worte zu fassen, ich bin ein wenig sprachlos, aber überglücklich. Ich habe im Sommer sehr intensiv gearbeitet und bin bereits im Training super ins Rodeln reingekommen, dass es aber so schnell zu einem Top-3-Platz reicht, hätte ich mir ehrlich nicht gedacht", freute sich der jüngere der Gleirscher-Brüder.

Kindl Fünfter

Doppel-Weltmeister Kindl hatte eingangs von Kurve 13 nur mit viel Akrobatik einen Sturz vermieden und wurde in dem in nur einem Lauf ausgetragenen Bewerb noch Fünfter. "Es war kein perfektes, aber sicherlich auch kein schlechtes Wochenende. Der Schneefall hat mir nicht in die Karten gespielt, gestern war ich aufgrund der Startnummer chancenlos, heute habe ich mit dem Fehler ein besseres Ergebnis leichtfertig aus der Hand gegeben."

Der Weltcuptross übersiedelt nun nach Altenberg, wo am kommenden Wochenende (2./3.12.) die dritte Weltcupentscheidung auf dem Programm steht.



Ergebnisse:

Männer, Doppelsitzer-Sprint: 1. Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) 31,622 Sek. - 2. Toni Eggert/Sascha Benecken (GER) + 0,027 - 3. Robin Geueke/David Gamm (GER) 0,045. Österreicher nicht für Bewerb qualifiziert.

Damen, Sprint: 1. Emily Sweeney (USA) 39,598 - 2. Summer Britcher (USA) + 0,044 Sek. - 3. Natalie Geisenberger (GER) 0,080. Weiter: 11. Birgit Platzer (AUT) 0,291

Weltcupstand Herren (3 von 13): 1. Felix Loch (GER) 255 Pkt. - 2. Semen Pawlitschenko (RUS) 240 - 3. Wolfgang Kindl (AUT) 182 - 4. Kevin Fischnaller (ITA) 176 - 5. Stepan Fedorow (RUS) 172 - 6. Ralf Palik (GER) - 7. Nico Gleirscher (AUT) 138 - 8. David Gleirscher (AUT) 104

Weltcupstand Damen (3 von 13): 1. Geisenberger 270 Pkt. - 2. Tatjana Hüfner (GER) 215 - 3. Sweeney 170. Weiter: 13. Platzer 92 - 18. Miriam Kastlunger 58 - 19. Madeleine Egle 55 - Hannah Prock (alle AUT) 19

Weltcupstand Doppelsitzer (3 von 13 Wettbewerbe): 1. Toni Eggert/Sascha Benecken (GER) 285 Pkt. - 2. Tobias Wendl/Tobias Arlt (GER) 255 - 3. Ludwig Rieder/Patrick Rastner (ITA) 181. Weiter: 15. Peter Penz/Georg Fischler (AUT) 76 - 17. Thomas Steu/Lorenz Koller (AUT) 60