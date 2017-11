Holzhauser schießt Austria beim WAC ins Glück!

Die Wiener Austria kann ja doch noch gewinnen! Dank eines Last-Minute-Tors von Raphael Holzhauser (92.) feierten die "Veilchen" am Sonntag in der 16. Runde einen 2:1-Erfolg und damit den ersten Dreipunkter in der Bundesliga seit 1. Oktober. Der Erfolg war angesichts der Personalmisere, Rot für Mohammed Kadiri (65.) und 0:1-Rückstand aus Sicht der Gäste umso erfreulicher. Daniel Drescher brachte die Hausherren verdient in Führung (50.), Kevin Friesenbichler aber leitete wenig später die Trendwende ein. Die Austria (22 Punkte) hielt damit als Tabellenfünfter Anschluss an die viertplatzierte Admira (25), der WAC ist weiterhin punktegleich mit dem Neunten aus Mattersburg (je 14) auf Rang acht.