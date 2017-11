Bottas gewinnt GP, aber Vettel den Vize-WM-Titel!

In einem wenig dramatischen Rennen fuhr das Mercedes-Duo relativ bald einen komfortablen Vorsprung auf die Ferrari-Verfolger heraus. Bottas konnte sich von Hamilton nicht absetzen, der schaffte es aber nicht an dem Finnen vorbei. 3,899 Sekunden war Bottas, der seinen dritten Grand-Prix-Sieg feierte, am Ende schneller als der Weltmeister aus Großbritannien. "Das ist ein wirklich wichtiger Sieg für mich. Ich könnte nicht glücklicher sein", meinte Bottas, der zuletzt Anfang Juli auf dem Red Bull Ring in Spielberg triumphiert hatte. "Wir Finnen zeigen nicht wirklich Emotionen, aber das bedeutet nicht, dass wir keine haben", verwies er im ersten Interview auf ein bekanntes Klischee. Auf das Konto des 28-Jährigen ging auch die schnellste Runde, von Fans wurde er im Anschluss an das Rennen zum "Driver of the Day" gewählt.

Ganz oben im VIDEO sehen Sie die Highlights des GP von Abu Dhabi!