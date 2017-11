Moser-Pröll: „Es muss alles aufgeklärt werden!“

"Krone": Frau Moser-Pröll, was waren Ihre ersten Gedanken, als Sie die Aussagen Ihrer früheren Teamkollegin hörten?

Annemarie Moser-Pröll: Ich war betroffen. Es ist schlimm, ja fürchterlich, dass ihr so etwas widerfahren ist. Jede Art von Gewalt oder Vergewaltigung ist zutiefst zu verurteilen. Ich bin selbst Mutter einer heute erwachsenen Tochter und will mir gar nicht vorstellen, dass ihr je so etwas Widerwärtiges zugestoßen wäre.

"Krone": Sie waren selbst erst 15 Jahre alt, als Sie in den Weltcup kamen. Blutjung und in jeder Hinsicht unerfahren …

Moser-Pröll: Völlig unerfahren sogar. Und sehr, sehr naiv.

"Krone": Mussten Sie also auch ähnlich Schreckliches erleben?

Moser-Pröll: Wir waren alle sehr jung. Natürlich gab es da in all den Jahren Liebeleien. Aus Sympathie. Auch aus Neugierde. Weil man sich zueinander hingezogen fühlte. So wie das unter jungen Menschen, die ihr Leben genießen wollen, auch heute noch der Fall ist. Ich wurde aber nie sexuell belästigt. Oder gar missbraucht.

"Krone": Wenn es aber jemand zumindest versucht hätte?

Moser-Pröll: Mich rief vor ein paar Tagen meine Freundin Monika Kaserer, die damals auch im Skiteam war, an. Sie meinte: Gell, Annemarie, von uns hätten s’ eine kräftige Watschen bekommen, wenn sie das probiert hätten. Und genau so ist es auch! Aber ich will damit nicht sagen, dass sich andere hätten wehren müssen. Jeder Mensch ist anders. Und jeder Mensch geht daher mit diversen Dingen auch völlig anders um.