Polizeidirektor: „Stiwoll für mich einzigartig“

Die Vorweihnachtszeit ist da, welche Schwerpunktaktionen sind seitens der Polizei zu erwarten?

In der Vorweihnachtszeit finden viele Veranstaltungen wie Adventmärkte statt. Diese gilt es zu überwachen, um für die Sicherheit der Besucher zu sorgen. Nicht zu vergessen ist die Verkehrsüberwachung in der Vorweihnachtszeit. Da sich dennoch in den letzten Jahren viele schwere Verkehrsunfälle in Verbindung mit Alkohol ereignet haben, ist eine entsprechende polizeiliche Kontrolldichte vor Weihnachten unerlässlich.

Sie haben eine eindrucksvolle Laufbahn hingelegt. Inwieweit unterscheidet sich die jetzige Aufgabe von den vorangegangenen?

Ich habe von der damaligen Gendarmerieschule weg fast alle Stationen meines Berufes durchlaufen, kam mit vielen Tätigkeiten in unserer Organisation in Berührung. Als Verantwortlicher für rund 3800 Mitarbeiter habe ich ein stark forderndes Betätigungsfeld übernommen. Die Verantwortung geht oft über die polizeilichen Kernaufgaben hinaus. Themen wie die Ausbildung des Personals, die Weiterbildung bis hin zur Gesundheitsprävention liegen mir sehr am Herzen.

Alexander Petritsch, Kronen Zeitung