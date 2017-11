Tanzfläche stürzt ein und reißt Discobesucher mit

Den Schock ihres Lebens dürften Partytiger in einer Diskothek in der Stadt Adeje auf der spanischen Kanareninsel Teneriffa erlebt haben. In der Nacht auf Sonntag gab der Boden nach - ein etwa vier Meter großes Loch verschluckte Dutzende Nachtschwärmer. 22 Menschen wurden dabei verletzt, zwei von ihnen schwer.