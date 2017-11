Explosion in ehemaligem Bordell: Suche nach Tätern

In einem ehemaligen Bordell im Stadtgebiet von Deutschlandsberg in der Steiermark ist in der Nacht auf Samstag ein Brand ausgebrochen. Laut ersten Erhebungen dürfte dieser von Unbekannten vorsätzlich verursacht worden sein. Die explosionsartige Verbrennung sei auf große Mengen einer brandbeschleunigenden Substanz, die zuvor verschüttet wurde, zurückzuführen, hieß es am Sonntag. Verletzt wurde laut Polizei niemand.