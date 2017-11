Boxen: Deutscher Charr kürt sich zum Weltmeister

Der gebürtige Libanese beeindruckte den zehn Zentimeter größeren und mehr als 22 Kilogramm schwereren Russen mit zunehmender Kampfdauer durch seine Schnelligkeit. In der achten Runde hatte er seinen Gegner sogar auf dem Boden und kontrollierte in der Folge den Kampf gegen den sichtlich nachlassenden 40-Jährigen ziemlich sicher.

Charr, der vom Österreicher Christian Jäger gemanagt wird, hatte erst vor sechseinhalb Monaten zwei künstliche Hüftgelenke erhalten. Seine frühzeitige Rückkehr in den Ring wurde von Ärzten kritisch gesehen. Vor zwei Jahren war er nach einem lebensgefährlichen Bauchschuss in einem Döner-Imbiss in Essen notoperiert worden. Der Täter wurde zu einer fünfjährigen Haftstrafe verurteilt.