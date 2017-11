Diese Flanke rettet Chelsea Punkt im Schlager

Der Schlager der 13. Runde in der Premier League zwischen Liverpool und Chelsea hat am Samstag mit einem 1:1 geendet. Mohamed Salah brachte die Gastgeber an der Anfield Road gegen seinen Ex-Klub in der 65. Minute in Führung, Willian gelang mit einer abgerissenen Flanke in der 85. Minute der Ausgleich. Alle Highlights oben im Video!