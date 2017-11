Bali: Vulkan stößt 4000 Meter hohe Aschewolke aus

Vergangenen Dienstag nahm die Aktivität des Agung wieder zu. Die Behörden wiesen Anrainer in einem Umkreis von 7,5 Kilometern an, ihre Häuser zu verlassen - 25.000 Menschen wurden in Notunterkünften untergebracht. Der Vulkan ist einer von mehr als 120 aktiven Feuerbergen in Indonesien, das auf dem Pazifischen Feuerring liegt.