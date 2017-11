14 Punkte! Pöltl stellt Karriere-Bestleistung ein

Die Begegnung in Georgia war eine ganz klare Angelegenheit für die Kanadier. Eine Vorentscheidung fiel bereits im zweiten Viertel, das mit 39:14 an die Gäste ging. Pöltl kam bei dem Kantersieg 19:16 Minuten zum Einsatz. Er traf sieben seiner neun Wurfversuche. Zudem holte der 2,13 Meter große Wiener sieben Rebounds, drei davon am offensiven Brett. 14 Punkte in der NBA hatte er erstmals am 22. Oktober beim 128:94 gegen die Philadelphia 76ers verzeichnet.