Inter Mailand nach 3:1 in Cagliari Spitzenreiter

Inter Mailand hat sich am Samstag zumindest für einen Tag an die Spitze der italienischen Meisterschaft gesetzt! Die "Nerazzurri" gewannen auswärts gegen Cagliari dank Treffern von Mauro Icardi (29., 83.) und Marcelo Brozovic (55.) mit 3:1 und liegen damit einen Punkt vor dem SSC Napoli, der am Sonntag bei Udinese antritt.