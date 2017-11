D. Gleirscher als 4. in Winterberg bester ÖRV-Mann

David Gleirscher war ob des knapp verpassten Podests nicht richtig glücklich. "Ganz ist die Enttäuschung, so knapp das Podium verpasst zu haben nicht zu leugnen. Im zweiten Lauf waren ein paar Kleinigkeiten drinnen, der Start war nicht optimal, in der Kurve acht war ich zu spät dran - es wäre schon möglich gewesen, aber das ist Raunzen auf hohem Niveau", so Gleirscher. Nach dem Rückschlag in Igls (Materialbruch) habe er allerdings die "richtige Antwort" gefunden.