Mayer rast in Lake Louise auf Platz 2 hinter Feuz!

Publikumsliebling Erik Guay war beim großen Heimrennen nicht am Start, weil sich der 36-jährige Super-G-Weltmeister beim einzigen Training den Rücken beleidigt hatte. Svindal strahlte hingegen nach mehreren Verletzungspausen und Operationen über ein gelungenes Comeback. Immerhin verwies der achtfache Lake-Louise-Sieger Weltcup-Titelverteidiger Fill auf Platz vier. "Die Bedingungen waren heute deutlich besser als im Training", sagte der Norweger. Adrien Theaux, der am Freitag für die Bestzeit im einzigen Training gesorgt hatte und einer der besten Freunde von Poisson war, war als Siebenter bester Franzose auch im Rennen.

Das Ergebnis:

1. FEUZ Beat (SUI) 1:43.76 Minuten

2. MAYER Matthias (AUT) +0.09 Sekunden

3. SVINDAL Aksel Lund (NOR) +0.32

4. FILL Peter (ITA) +0.52

5. JANSRUD Kjetil (NOR) +0.63

6. KILDE Aleksander Aamodt (NOR) +0.82

7. THEAUX Adrien (FRA) +0.85

8. CAVIEZEL Mauro (SUI) +1.17

9. KRIECHMAYR Vincent (AUT) +1.23

10. BAUMANN Romed (AUT) +1.24

11. FRANZ Max (AUT) +1.29

12. ROULIN Gilles (SUI) +1.32

13. KÜNG Patrick (SUI) +1.37

14. DRESSEN Thomas (GER) +1.53

15. SANDER Andreas (GER) +1.55

16. PARIS Dominik (ITA) +1.56

17. CLAREY Johan (FRA) +1.57

18. KRÖLL Johannes (AUT) +1.65

19. REICHELT Hannes (AUT) +1.70

20. OSBORNE-PARADIS Manuel (CAN) +1.80

21. BENNETT Bryce (USA) +1.95

22. BAILET Matthieu (FRA) +1.98

23. THOMPSON Broderick (CAN) +2.04

24. GOLDBERG Jared (USA) +2.05

25. CATER Martin (SLO) +2.07

25. KLINE Bostjan (SLO) +2.07

27. WALDER Christian (AUT) +2.11

28. FAYED Guillermo (FRA) +2.14

29. FERSTL Josef (GER) +2.16

30. STRIEDINGER Otmar (AUT) +2.21