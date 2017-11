ManUnited besiegt Brighton 1:0 - Tottenham nur 1:1

Hit zwischen Liverpool und Chelsea endet 1:1

Der Schlager der 13. Runde zwischen Liverpool und Chelsea endete später am Abend mit einem 1:1. Mohamed Salah brachte die Gastgeber an der Anfield Road gegen seinen Ex-Klub in der 65. Minute in Führung, Willian gelang in der 85. Minute der Ausgleich. In der Tabelle bringt das Remis keinen der beiden Klubs wirklich weiter. Chelsea liegt als Dritter acht Punkte, Liverpool als Fünfter elf Punkte hinter Spitzenreiter Manchester City, der ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Die Ergebnisse der 13. Runde:

Freitag

West Ham - Leicester City 1:1 (1:1)

Samstag

Crystal Palace - Stoke City 2:1 (0:0)

Manchester United - Brighton 1:0 (0:0)

Newcastle - Watford 0:3 (0:2)

Swansea City - Bournemouth 0:0

Tottenham Hotspur - West Bromwich 1:1 (0:1)

Liverpool - Chelsea 1:1

Sonntag

Southampton - Everton (14.30 Uhr)

Burnley - Arsenal (15 Uhr)

Huddersfield - Manchester City (17 Uhr)