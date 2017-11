Real Madrid müht sich zu 3:2-Heimsieg über Malaga!

Im Estadio Bernabeu brachte Karim Benzema die Gastgeber in der 9. Minute in Führung, nach dem Ausgleich der Andalusier durch Diego Rolan (18.) stellte Casemiro in der 21. Minute auf 2:1 für Real. Malaga gelang dank Chory Castro (58.) neuerlich der Ausgleich. Für das Siegestor sorgte Cristiano Ronaldo per Elfmeter-Nachschuss in der 75. Minute.