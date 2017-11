WAHNSINN! Schalke macht aus 0:4 bei BVB noch 4:4!

Wahnsinn, einfach nur Wahnsinn: Borussia Dortmund und Schalke 04 haben sich am Samstag in einem packenden Derby in der deutschen Bundesliga mit 4:4 getrennt. Der schwächelnde BVB lag nach 25 Minuten bereits 4:0 voran, musste in der 94. Minute aber noch den Ausgleich von Naldo hinnehmen. Zuvor hatte auch Guido Burgstaller mit seinem fünften Saisontor zum 4:1 (61.) seinen Teil zur Wende der Gäste beigetragen. Dortmund ist damit weiter seit dem 2:1 in Augsburg am 30. September in der Liga ohne Sieg, sechsmal in Folge gab es keine drei Punkte.